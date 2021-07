Zeilster Marit Bouwmeester is dinsdag naar de derde plaats gestegen in het algemeen klassement van de Laser Radial-klasse op de Olympische Spelen in Tokio. De Nederlandse eindigde als derde in de vijfde race.

Bouwmeester moest de Zweedse winnares Josefin Olsson en de Hongaarse Mária Érdi (tweede) voor zich dulden.

De regerend olympisch kampioene klom twee plaatsen in het klassement. Ze heeft daarin alleen nog de Noorse koploper Line Flem Høst en de Deense Anne-Marie Rindom voor zich staan. Ze bezette na de eerste twee races nog de achttiende plaats.

Annemiek Bekkering en Annette Duetz begonnen dinsdag matig in de 49erFX-klasse. Het Nederlandse duo stelde in de eerste race teleur met een dertiende plaats en deed het in de tweede race iets beter met een achtste plaats.

Zowel de eerste als de tweede race werd gewonnen door de Britten Charlotte Dobson en Saskia Tidey, die dan ook met twee punten aan de leiding gaan in het klassement. Bekkering en Duetz zijn met 21 punten terug te vinden op de elfde plaats.

In de Laser Radial-klasse volgt later op dinsdag nog de zesde race. In de 49erFX-klasse worden later op dinsdag nog de tweede en derde race afgewerkt.