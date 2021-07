Frank de Wit is dinsdag op de Olympische Spelen in de achtste finales van de gewichtsklasse tot 81 kilogram uitgeschakeld. De Nederlander verloor in de golden score na een besluit van de videoscheidsrechter. Juul Franssen ging in de kwartfinales van de categorie tot 63 kilogram ten onder en is veroordeeld tot de strijd om het brons.

De 25-jarige De Wit was in zijn achtstefinaleduel met Dominic Ressel veroordeeld tot een golden score (verlenging). De Nederlander werd door de Duitser op de grond gelegd, maar belandde op zijn billen. De videoscheidsrechter gaf na het bekijken van de beelden echter toch een score (waza-ari), waardoor Ressel zegevierde.

In zijn eerste partij was De Wit nog veel te sterk voor Peniamina Percival uit Samoa, de nummer 217 van de wereld. De geboren Noord-Hollander legde Percival op de grond voor een waza-ari en won de wedstrijd na slechts een dikke minuut door zijn opponent in de houdgreep te houden.

Als nummer vijf van de wereld was De Wit een serieuze kandidaat voor de medailles. Begin juni veroverde de judoka nog brons op de wereldkampioenschappen in Hongarije. Ook bij de Grand Slam in Tel Aviv (brons) en de prestigieuze Masters (zilver) eindigde De Wit dit jaar op het podium.

Frank de Wit werd op zijn billen gelegd door de Duitser Dominic Ressel, maar de videoscheidsrechter gaf toch een score. Foto: AFP

Franssen twee zeges verwijderd van brons

In de categorie tot 63 kilogram bereikte de 31-jarige Franssen de kwartfinales door de Servische Anja Obradovic en de Australische Katharina Haecker te verslaan, maar ze was voor een plek in de halve eindstrijd niet opgewassen tegen de mondiale nummer één Clarisse Agbegnenou.

Agbegnenou noteerde aan het begin van de wedstrijd een waza-ari en Franssen, de nummer elf van de wereld, was niet meer in staat iets terug te doen. Ze gaat later op dinsdag de herkansingen in en moet dan twee wedstrijden winnen om brons te pakken.

Franssen begint met een wedstrijd tegen de Braziliaanse Ketleyn Quadros, de nummer acht van de wereld. Als ze Quadros verslaat, wacht Franssen een verliezend halvefinalist in de strijd om het brons.

Het olympisch judotoernooi is zaterdag 24 juli begonnen en duurt nog tot en met komende zaterdag. Vijf jaar geleden op de Spelen van Rio de Janeiro pakte de Nederlandse judoploeg slechts één medaille: Anicka van Emden veroverde brons in de klasse tot 63 kilogram.