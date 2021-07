Tafeltennisster Britt Eerland heeft dinsdag dankzij een fraaie comeback de achtste finales bereikt van de Olympische Spelen in Tokio. De Nederlandse kwam in de derde ronde terug van een 0-3-achterstand tegen de Egyptische Dina Meshref en won met 4-3 (9-11, 3-11, 7-11, 11-6, 11-5, 11-8 en 11-7.

Eerland kreeg vanwege haar plek in de top 32 van de wereldranglijst (28e) een bye voor de eerste twee rondes en was op papier ook de favoriet tegen Meshref, de mondiale nummer 33, maar in de praktijk zag het daar lange tijd niet naar uit.

In de eerste drie games was Eerland vrijwel continu de mindere in de rally. Alleen in de eerste game kon ze Meshref, die telkens een antwoord had op de aanvallen van Eerland, bijbenen, maar in de tweede en derde game was ze kansloos.

Eerland wist dat ze daardoor vier games op rij moest winnen en kende een opleving vanaf de vierde game. Ze toonde zich een stuk constanter en profiteerde van de oplopende foutenlast bij Meshref, waardoor ze er een beslissende zevende set uitsleepte.

Eerland pakt meteen initiatief in zevende game

Daarin pakte Eerland meteen het initiatief. Ze sloeg in de openingsfase een gaatje van drie punten en gaf die marge in het vervolg niet meer uit handen. Daardoor behoort ze tot de laatste zestien.

Eerland neemt het dinsdag om 12.30 uur Nederlandse tijd voor een plek in de kwartfinales op tegen de Hongkonger Hoi Kem Doo, de nummer vijftien van de wereld die in de derde ronde te sterk was voor de Zuid-Koreaan Yubin Shin.

Voor Eerland is het de tweede keer dat ze deelneemt aan de Spelen, maar voor het eerst in het enkelspel. Ze was vijf jaar geleden in Rio de Janeiro actief met het team. Voor de Spelen in Tokio hebben de tafeltennissters zich niet als team geplaats.