Kira Toussaint is er dinsdag niet in geslaagd in de buurt te komen van een olympische medaille op de 100 meter rugslag. De Nederlandse eindigde als zevende in het Tokyo Aquatics Centre.

Toussaint had zich maandag ook al met de zevende tijd (59,09) geplaatst voor de eindstrijd en in de finale was ze iets langzamer: 59,11.

Het goud was voor de Australische Kaylee McKeown, die met 57,47 een olympisch record zwom. Ze slaagde er net niet in om haar eigen wereldrecord (57,45) aan te scherpen. De Canadese Kylie Masse veroverde zilver in 57,72 en het brons ging naar de Amerikaanse Regan Smith (58,05).

Er werd al geen medaille verwacht van Toussaint, die Europees kampioen is op de niet-olympische 50 meter rugslag. Haar persoonlijk record staat op 58,65.

Toussaint duikt het water in voor haar finale. Toussaint duikt het water in voor haar finale. Foto: ANP

Toussaint is dochter van olympisch kampioen

De 100 meter rugslag in Tokio was individueel de eerste olympische finale van de 27-jarige Toussaint, die vijf jaar geleden in Rio de Janeiro achttiende werd op deze afstand.

Zondag maakte ze deel uit van de Nederlandse formatie op de 4x100 meter vrije slag, met een een vierde plaats als resultaat.

Toussaint is de dochter van Jolanda de Rover, die in 1984 in Los Angeles olympisch kampioen werd op de 200 meter rugslag en brons pakte op de 100 meter rugslag.