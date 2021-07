Rachel Klamer is dinsdag knap vierde geworden in de triatlon op de Olympische Spelen in Tokio. Flora Duffy bezorgde Bermuda de eerste gouden medaille ooit op de Spelen.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Klamer kwam niet in de buurt van een plak. Ze kon tijdens de eerste 1.500 meter zwemmen niet mee met de voorsten en belandde samen met landgenote Maya Kingma, de enige andere Nederlandse deelneemster, in een achtervolgende groep.

Na de 40 kilometer fietsen hadden Klamer en Kingma ruim een minuut achterstand op de koplopers. Klamer begon bij de afsluitende 10 kilometer hardlopen aan een indrukwekkende opmars en werd op 2.12 minuten van Duffy vierde.

Duffy nam tijdens het hardlopen afstand van haar concurrenten. Achter de gedoodverfde favoriete completeerden de Britse Georgia Taylor-Brown (zilver op 1.14 van Duffy) en de Amerikaanse Katie Zaferes (brons op 1.27) het podium.

Flora Duffy juicht met de vlag van Bermuda na haar olympische titel op de triatlon. Flora Duffy juicht met de vlag van Bermuda na haar olympische titel op de triatlon. Foto: EPA

Kingma moet genoegen nemen met elfde plaats

Kingma moest genoegen nemen met de elfde plaats. De 25-jarige Brabantse, die debuteerde op de Spelen, was een kandidaat voor een medaille, aangezien ze leidt in de WK-stand. Na Klamer werd ze vorige maand de tweede Nederlandse die een wedstrijd uit de World Tritahlon Championships Series won.

Het sterke optreden van Klamer was verrassend, omdat ze een moeilijk jaar achter de rug heeft met onder meer het overlijden van haar moeder en hartproblemen bij haar echtgenoot. De 30-jarige Gelderlandse deed voor de derde keer mee aan de Spelen en eindigde eerder als 36e (2012) en 10e (2016).

De wedstrijd in het Odaiba Marine Park in Tokio begon een kwartier later dan gepland vanwege de stortregen. Gedurende de race klaarde het weer op.