Hendriks vertelt over de sporters die na een positieve coronatest in Japan in quarantaine zitten. "De huidige omstandigheden zijn totaal onacceptabel. Hun droom is net in duigen gevallen en dan komen ze in een barre situatie terecht. Ze mogen geen moment daglicht ziet, moeten binnen blijven en dan zijn er ook nog problemen met het Japans georiënteerde eten. Om nog maar te zwijgen over de kleine hokjes waarin ze zitten", zegt hij. Hendriks geeft aan dat de organisatie nog niet heeft gereageerd op de klachten.