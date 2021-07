BMX'er Niek Kimmann heeft maandag bij zijn valpartij tijdens een training op de Olympische Spelen een scheurtje in zijn knie opgelopen. De 25-jarige Nederlander is desondanks van plan donderdag gewoon mee te doen aan de voorrondes in het BMX.

"Ik sla morgen de training over, ga koelen en losfietsen", aldus Kimmann bij de NOS. "Pijnvrij gaat het donderdag niet worden. Hoe erg het is, kan ik nu moeilijk zeggen. Het kan goed zijn dat het meevalt."

Kimmann zette zelf een filmpje van het incident op Twitter. Meerdere omstanders roepen nog om hem te waarschuwen, maar de Nederlander kan de official die midden op het parcours loopt niet meer ontwijken.

Voor Kimmann is het de tweede keer dat hij actief is op de Spelen. In Rio eindigde hij vijf jaar geleden als zevende in het BMX. De Europees kampioen van 2019 en wereldkampioen van 2015 mikt in Tokio op een medaille.

Kimmann rijdt op de Spelen de BMX-wedstrijden samen met landgenoten Twan van Gendt en Joris Harmsen. Bij de vrouwen doen Laura Smulders, Judy Baauw en Merel Smulders mee. Na de kwartfinales op donderdag worden vrijdag de halve finales en de finales om de medailles verreden.