De KLM-medewerkers op de inmiddels beruchte olympische vlucht van Amsterdam naar Tokio waren vooraf niet getest op het coronavirus. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij maandag aan het AD laten weten.

Volgens KLM is het testen van personeel niet gebruikelijk, omdat dit niet in de richtlijnen van zowel de Japanse als de Nederlandse overheid staat. Voor de Japanse overheid is een temperatuurcheck voldoende, mits de medewerkers in het hotel blijven en binnen 72 uur weer vertrekken.

Zes van de zeven positief geteste Nederlanders in Tokio zaten op vlucht KL861. Het gaat om onder anderen skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en roeier Finn Florijn. Naast de sporters testten ook een staflid en een journalist positief op het coronavirus.

Eerder op maandag moest eveneens tennisser Jean-Julien Rojer zich terugtrekken vanwege een positieve test. Ook hij zat in het genoemde vliegtuig. Rojer verbleef met de tennisploeg buiten het olympisch dorp en moet, net als de andere positief geteste sporters, tien dagen in quarantaine.

Overigens is niet bewezen dat de sporters daadwerkelijk op de bewuste vlucht naar Tokio besmet zijn geraakt, laat staan dat het KLM-personeel voor de besmettingen verantwoordelijk is.

'Sportief en persoonlijk zijn dit heel harde klappen'

Chef de mission Pieter van den Hoogenband zei na de besmetting van Rojer te schrikken van de vele positieve Nederlandse tests. "Sportief en persoonlijk zijn dit heel harde klappen", aldus Van den Hoogenband.

"We hebben afgelopen week allerlei maatregelen aanvullend in ons onderkomen genomen. Dit voelt ook als een teleurstelling."

Maandag werd bekend dat er rondom de Spelen nog eens zestien positieve tests zijn geregistreerd, onder wie dus Rojer. Het totale aantal positieve tests sinds 1 juli bedraagt 148. De Olympische Spelen zijn dit weekend begonnen en duren nog tot en met 8 augustus.