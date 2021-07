De Japanse tafeltennissers Jun Mizutani en Mima Ito hebben maandag een zeldzame prestatie geleverd. Ze waren maandag in de finale van het nieuwe onderdeel gemengd dubbelspel te sterk voor het Chinese koppel Xu Xin en Liu Shiwen, waardoor de Chinese overheersing in het olympische tafeltennis werd doorbroken.

Xu en Liu namen al snel een 2-0-voorsprong in sets in de finale, maar daarna draaiden Mizutani en Ito de wedstrijd om door drie sets op rij te winnen. Het Chinese koppel dwong nog wel een beslissende zevende set af, maar die ging met 11-6 naar het Japanse duo.

Het is pas de vijfde gouden medaille ooit (van in totaal 33) in het olympische tafeltennis die niet naar China gaat. Sinds 2004 won China alle beschikbare gouden medailles in het tafeltennis. In Athene versloeg de Zuid-Koreaan Ryu Seung-Min de Chinees Wang Hao in de mannenenkelspelfinale, waarna China in Beijing (2008), Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016) een 'clean sweep' wist te behalen door alle gouden plakken te winnen.

Voor zowel Mizutani als Ito is het de eerste olympische gouden medaille ooit. De 32-jarige Mizutani won in 2016 zilver in het mannendubbelspel en brons in het enkelspel. De twintigjarige Ito veroverde in Rio de Janeiro brons in het vrouwendubbel.

Mede door het goud voor Mizutani en Ito heeft Japan tevens de leiding in het medailleklassement overgenomen van China. Na 50 van de 339 onderdelen heeft het gastland acht keer goud, twee keer zilver en drie keer brons gewonnen.

Japan heeft nu acht gouden, twee zilveren en drie bronzen medailles. Ook de Verenigde Staten, met momenteel zeven keer goud, drie keer zilver en vier maal brons, passeerde China op de medaillespiegel. China heeft met achttien plakken nog wel de meeste medailles, namelijk zes gouden, vijf zilveren en zeven bronzen.