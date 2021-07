Marit Bouwmeester kijkt met een goed gevoel terug op de tweede zeildag bij de Olympische Spelen in Tokio. De 33-jarige zeilster beleefde een moeizame openingsdag, maar klom maandag de top vijf in.

"Ik was vandaag iets meer mezelf. Ik was wat arroganter", aldus Bouwmeester. "Gisteren kwam die Deense voor de pin end (favoriete kant van de startlijn, red.) en die liet ik toen aan haar. Vandaag wilde ze dat weer doen en ik dacht; no way, die ga je niet krijgen. En dan zie je dat de rollen snel omgedraaid zijn."

Bouwmeester eindigde in de Laser Radial als zevende en als tweede in de derde en vierde race. De regerend olympisch kampioene was het toernooi dramatisch begonnen met met een 21e en een 14e plaats. In de vierde race moest ze alleen de Griekse Vasileia Karachaliou voor zich dulden.

"Gisteren voer ik niet slecht, maar werden twee fouten heel hard bestraft", vervolgde de Friezin. "Het overviel me wel een beetje dat we niet genoeg tijd hadden om ons voor te bereiden."

Bouwmeester had andere voorbereiding op eerste races

Vanwege de geringe voorbereidingstijd kon Bouwmeester niet haar gebruikelijke routine afwerken. "Vijf minuten voordat we het water op gingen, kregen we de melding dat we niet mochten slepen naar de baan", aldus Bouwmeester.

"Daardoor kwam ik te laat. Normaal vaar ik eerst het eerste kruisrak als test voor de start. Dan heb ik een idee van de wind. Dan moet je eigenlijk met nul informatie racen. Dat heb ik gisteren niet zo goed gedaan."

Bouwmeester staat vijfde in het algemeen klassement met 23 strafpunten. De Noorse Line Flem Høst is de leider met slechts zeven strafpunten. De vrouwen hebben nog vijf races en een medalrace te gaan.

Voor Bouwmeester is het de derde keer dat zij meedoet aan de Olympische Spelen. In Rio (2016) pakte ze goud en in Londen (2012) moest ze nog genoegen nemen met een zilveren medaille.