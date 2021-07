De Olympische Spelen in Tokio zijn pas een paar dagen bezig, maar de Nederlandse afvaardiging heeft nu al de nodige tegenslag gekend vanwege pech en miscommunicatie. Een overzicht van de bizarre incidenten.

Hockeyers spelen met twaalf man

De Nederlandse hockeyers maken afgelopen zaterdag een valse start door in de openingswedstrijd met 3-1 te verliezen van België. De nederlaag wordt extra pijnlijk doordat Nederland in de slotfase door een wisselfout met twaalf in plaats van elf spelers op het veld staat.

Het komt aanvoerder Billy Bakker op een gele kaart en dus een tijdstraf van vijf minuten te staan, terwijl ook een van de wisselspelers terug naar de bank moet. Met tien man komt het benodigde slotoffensief niet van de grond en kan Nederland een nederlaag niet meer voorkomen.

Wielrensters zien Oostenrijkse over het hoofd

Met onder anderen titelverdediger Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en Marianne Vos in de ploeg lijkt Nederland zondag een 'zekere' gouden medaille te gaan ophalen bij het wielrennen op de weg voor de vrouwen. Het loopt echter anders.

Door miscommunicatie hebben de Nederlandse vrouwen in de finale niet door dat vroege vluchter Anna Kiesenhofer nog vooruit rijdt, waardoor de Oostenrijkse verrassend het goud kan pakken. Ruim een minuut na Kiesenhofer komt Van Vleuten juichend over de streep omdat ze denkt gewonnen te hebben, maar even later dringt het besef door.

Van der Poel struikelt over 'plankjesgate'

Ook bij het mountainbiken loopt Nederland maandag op dramatische wijze een (mogelijke) gouden medaille mis. Topfavoriet Mathieu van der Poel is er naar eigen zeggen niet van bewust dat het landingsplankje na de Sakura Drop voor de race is weggehaald, slaat over de kop en valt hard op zijn schouder en heup.

Van der Poel stapt na zijn val nog wel weer op zijn mountainbike, maar geeft na vijf ronden alsnog op. In het ziekenhuis blijkt dat hij niks gebroken heeft. De Brit Tom Pidcock rijdt naar de olympische titel, Milan Vader is op de tiende plek de beste Nederlander.

Rojer als vierde Nederlandse sporter positief getest

Maandag wordt vroeg in de ochtend bekend dat Jean-Julien Rojer als vierde olympische deelnemer namens Nederland een positieve coronatest heeft afgeleverd. Daarmee komt er direct een einde aan zijn olympische deelname, die hij nog goed was begonnen door samen met Wesley Koolhof het Belgische duo Sander Gillé en Joran Vliegen in de eerste ronde te verslaan.

De Nederlandse tennissers trekken zich ook terug voor het gemengd dubbel, waardoor ook de loopbaan van Kiki Bertens abrupt ten einde is.

Badloe verliest leiding na diskwalificatie

Kieran Badloe moet in Tokio bij het windsurfen de opvolger worden van Dorian van Rijsselberghe, die in Londen en Rio de Janeiro goud pakte. De 26-jarige Badloe lijkt maandag goed op weg en gaat na zes races aan kop in het klassement. Na de vijfde race dient Mattia Camboni echter een protest in, omdat Badloe hem niet genoeg ruimte zou hebben gegeven.

De jury geeft de Italiaan gelijk en diskwalificeert Badloe, die daardoor naar de derde plaats in de tussenstand zakt. Omdat in de RS:X-klasse alle deelnemers het slechtste resultaat mogen wegstrepen, houdt de Flevolander alsnog kans op een medaille, maar kan hij zich in de resterende zes races en de medalrace geen fouten meer veroorloven.

Kimmann botst tijdens training op official

De voorbereiding van BMX'er Niek Kimmann wordt ernstig verstoord wanneer hij maandag tijdens een training op volle snelheid in botsing komt met een official, die midden op de baan loopt.

Kimmann laat na het incident weten last te hebben van zijn knie. De 25-jarige Nederlander hoopt nog op tijd fit te raken voor de voorrondes, die donderdag op het programma staan.