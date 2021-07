Bondscoach Gerben de Knegt heeft de schuld van de valpartij van Mathieu van der Poel in de mountainbikerace op de Olympische Spelen deels op zich genomen. De Knegt baalt dat hij de Brabander op de wedstrijddag niet nogmaals waarschuwde over het uitblijven van de plank in de zogenaamde Sakura Drop.

De 26-jarige Van der Poel ging er tijdens de openingsronde van uit dat net als in de training een plankje zou liggen bij een sprong van een grote rots, maar dat bleek niet zo te zijn. De Brabander ging vervolgens hard onderuit. Hij stapte nog wel op, maar gaf in de vijfde ronde op met pijn aan zijn rug en heup.

Van der Poel liet na afloop van de koers weten dat hij niet wist dat het plankje weggehaald zou worden, maar volgens bondscoach De Knegt is hem dat meerdere keren verteld. "Tijdens alle trainingen in de voorafgaande week lag bij die rots een plank, maar in de wedstrijd niet. Dat is normaal in het mountainbiken."

"We wisten dat die plank weg zou zijn, dit is gedurende de week meermaals besproken. Mathieu gaf aan dat hij het toch niet wist. Hij houdt van springen, maar koos nu voor de veilige weg en rekende op de plank. Het enige dat ik mezelf kan verwijten is dat ik hem vooraf niet nogmaals expliciet heb aangegeven dat de plank weg zou zijn."

Mathieu van der Poel dacht er een plankje onder de grote rots zou liggen. Mathieu van der Poel dacht er een plankje onder de grote rots zou liggen. Foto: ANP

Vader sprak bij lunch met Van der Poel over plankje

Milan Vader, de andere Nederlandse mountainbiker in Japan, zei vlak na de race dat hij maandag bij de lunch nog met zijn landgenoot had gepraat over het plankje. "Mathieu vroeg of iedereen van die Sakura Drop afsprong, want hij was steeds van dat plankje afgerold", aldus Vader, die als tiende eindigde.

"Het is misschien hard om te zeggen, maar dit is mountainbiken. Het wordt steeds extremer en daar horen deze sprongen bij. Ik ging ervan uit dat hij dat wist, het was duidelijk dat je moest springen."

Welhaast alle mountainbikers kozen ervoor om van de Sakura Drop af te springen. Van der Poel had echter te weinig snelheid omdat hij verwachtte dat het plankje er nog zou liggen en hij tuimelde voorover over zijn stuur. Uit scans in het ziekenhuis is gebleken dat hij geen breuken heeft opgelopen.