Arno Kamminga wil meer nadat hij maandag olympisch zilver veroverde op de 100 meter schoolslag in Tokio. De 25-jarige Nederlander komt steeds dichter in de buurt van de bijna ongenaakbare Adam Peaty. Kamminga gelooft dat hij de Britse olympisch en wereldkampioen op termijn voorbij kan gaan.

"Twee jaar geleden was ik kansloos tegen Peaty, nu maak ik het hem moeilijk. Dit is nog maar het begin. Ik heb zin om lekker door te gaan", aldus Kamminga, die aan een bijzondere opmars bezig is.

In 2016 kwalificeerde de Katwijker zich niet eens voor de Spelen in Rio de Janeiro en combineerde hij zijn sport nog met een studie. Hij besloot zich een jaar volledig op zwemmen te focussen - onder het mom van "dan heb ik het tenminste geprobeerd" - en met resultaat. Vijf jaar later is Kamminga de een-na-snelste schoolslagzwemmer ter wereld, zo onderstreepte hij met het zilver in Tokio.

Op de WK in 2019 werd Kamminga nog tiende op grote afstand van winnaar Peaty. "Daarna is het pas echt hard gegaan met me. Ik zette fysiek en mentaal stappen en bleef keer op keer mijn record verbeteren. Toen wist ik: er is een kans om ooit Peaty te verslaan. De hoop was én is er, maar hier in Tokio ben ik nog gestrand met zilver."

25 Kamminga zwemt naar historische zilveren medaille op de schoolslag

'Op het blok gun ik hem niks'

Het verschil tussen Kamminga en de een jaar oudere Peaty was maandag in het Aquatics Centre Tokyo 57,37 om 58,00. "Ik wist dat ik een kleine kans had om Peaty te verslaan. Maar ik was niet bang. Als je vooraf denkt dat je voor zilver moet gaan, dan heb je goud al verloren. Ik racete ook goed mee, maar het duurde net iets te lang."

Kamminga beseft dat hij er nog niet is. "Peaty is nu de betere. Ik heb veel respect voor hem. Maar als we op dat blok staan, dan gun ik hem niks. Helaas zat het er nu nog niet in."

De Spelen in Tokio zijn nog niet klaar voor Kamminga, want hij komt nog in actie op de 200 meter schoolslag. Peaty ontbreekt op de afstand. Maar de kans dat Kamminga nog een medaille pakt, is niet groot.

"De 200 meter is een heel andere race met heel andere concurrenten. Ik zal extreem diep moeten gaan en echt wat bijzonders moeten laten zien om mee te kunnen met de besten. We gaan het zien."

De series van de 200 meter schoolslag staan dinsdag om 12.38 uur (Nederlandse tijd) op het programma. Woensdag zijn de halve finales en donderdag is de eindstrijd.