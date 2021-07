Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon moeten de laatste groepswedstrijd op het olympisch toernooi in Tokio winnen om vroegtijdige uitschakeling te voorkomen. De twee verloren maandag ook hun tweede groepsduel van het Zwitserse duo Joana Heidrich-Anouk Verge-Depre.

Het Nederlandse koppel, dat debuteert op deze Spelen in Tokio, kwam nog goed uit de startblokken in het Shiokazepark en kreeg zelfs vijf setpunten in de eerste set. Stam en Schoon gaven de royale voorsprong echter volledig uit handen en zagen Heidrich en Verge-Depre het punt met 20-22 pakken.

De negentienjarige Schoon en de drie jaar oudere Stam herpakten zich wel in het tweede bedrijf, maar opnieuw bleken de Zwitsers een maatje te groot. Heidrich en Verge-Depre wonnen met 21-18 en bezorgden Schoon en Stam de tweede nederlaag op deze Spelen.

Stam en Schoon verloren zaterdag hun eerste groepswedstrijd van het Duitse koppel Melissa Humana-Paredes en Sarah Pavan, dat regerend wereldkampioen is. Het Nederlandse duo bezet vooralsnog de laatste plaats in groep A en moet in het laatste groepsduel winnen van het Duitse koppel Julia Sude-Karla Borger om niet uitgeschakeld te worden in Tokio.

Naast Stam en Schoon zijn ook Sanne Keizer en Madelein Meppelink actief in het vrouwenbeachvolleybaltoernooi in Tokio. Keizer en Meppelink verloren zondag van het Spaanse duo Liliana Fernandez Steiner en Elsa Bacuerizo McMillan.

De nummers één en twee plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales, terwijl de twee beste nummers drie ook doordringen tot de laatste zestien. De vier volgende nummers drie strijden om de resterende twee tickets.