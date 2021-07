BMX'er Niek Kimmann is maandag tijdens een training op het olympische circuit in Tokio hard in botsing gekomen met een official. De 25-jarige Nederlander liep daarbij een knieblessure op.

Kimmann zette zelf een filmpje van het incident op Twitter. Meerdere omstanders roepen nog om uit te kijken, maar de Nederlander kan de official, die midden op het parcours loopt, niet meer ontwijken.

Het is onbekend hoe het met de official is. Kimmann hoopt dat diens kwetsuur meevalt en laat weten zelf last te hebben van zijn knie. Hij hoopt donderdag weer fit te zijn, want dan staan de voorrondes in het BMX op het programma. Vrijdag wordt er om de medailles gestreden.

Voor Kimmann is het de tweede keer dat hij actief is op de Spelen. In Rio eindigde hij vijf jaar geleden als zevende in het BMX. De Europees kampioen van 2019 en wereldkampioen van 2015 mikt in Tokio op een medaille.