Mathieu van der Poel heeft geen breuken overgehouden aan zijn zware val maandag in de olympische mountainbikerace. Dat heeft bondscoach Gerben de Knegt bevestigd.

Van der Poel schatte tijdens de race de zogenaamde Sakura Drop verkeerd in, omdat hij ervan uitging dat er een plankje zou liggen op de plek waar hij landde. Hij vloog over zijn stuur en landde hard op zijn rechterzijde.

De topfavoriet voor het goud bij het mountainbiken stapte na zijn val met een van pijn vertrokken gezicht nog wel op de fiets, maar staakte na vijf ronden zijn inhaalrace alsnog.

De 26-jarige Nederlander had vooral last van zijn schouder en heup. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat die allebei in ieder geval niet gebroken waren. Van der Poel is inmiddels weer terug in het hotel.