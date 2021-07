De nieuwe olympisch kampioen in het mountainbike Tom Pidcock reed vlak achter Mathieu van der Poel toen de Nederlander in de eerste ronde van de koers hard viel. De 21-jarige Brit was verbaasd dat zijn grote concurrent dacht dat er een plankje zou liggen bij de zogenoemde Sakura Drop.

In de trainingen was er wél een soort bruggetje bij de blinde sprong van een rots, zodat de mountainbikers de risico's een beetje konden beperken. "Maar ik wist dat die plank was weggehaald voor de koers", zei Pidcock op zijn persconferentie.

Van der Poel meldde na de koers op Twitter dat hij "niet op de hoogte was" van het feit dat het stuk hout zou verdwijnen na de trainingen. Hij schatte daardoor de technische passage helemaal verkeerd in en tuimelde voorover.

De Nederlander reed verder, maar gaf in de vijfde ronde gedesillusioneerd op omdat hij veel pijn had aan zijn heup. Hij ging vervolgens naar het ziekenhuis voor onderzoek.

Pidcock zag de valpartij van Van der Poel van heel dichtbij. "Ik zat achter Mathieu en zag al dat hij heel langzaam richting de drop ging", aldus de Brit. "Ik dacht: ik neem wat afstand, want dit gaat niet goed. Toen ik sprong, zag ik hem op de grond liggen. Het was geen fraai gezicht, zeker niet in de eerste ronde van de Olympische Spelen. Ik hoop dat hij in orde is."

Pidcock snel terug na sleutelbeenbreuk

Voor de olympische mountainbikerace keken kenners uit naar een strijd tussen Pidcock en Van der Poel, twee renners die liefst drie disciplines (mountainbike, wegwielrennen en veldrijden) succesvol combineren.

Door zijn val was Van der Poel in één klap kansloos voor een medaille. Pidcock, die twee maanden geleden nog zijn sleutelbeen brak bij een trainingsongeluk, maakte de verwachtingen wel waar en soleerde naar de zege. De Zwitser Mathias Flückiger pakte op twintig seconden het zilver en de Spanjaard David Valero veroverde verrassend brons.

"Dit is ongelooflijk, de Spelen zijn met niks te vergelijken", zei olympisch debutant Pidcock. "Het was zo zwaar om hier in topvorm te zijn na die sleutelbeenbreuk. Ha, ik ben blij dat de Spelen maar eens in de vier jaar zijn, want het is ontzettend stressvol."