Topfavoriet Kiran Badloe is gediskwalificeerd in de vijfde race in de RS:X-klasse op de Olympische Spelen. De Nederlandse windsurfer, die als tweede eindigde in de race, gaf bij de bovenboei volgens de jury te weinig ruimte aan zijn Italiaanse concurrent Mattia Camboni.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De jury kwam pas in actie toen Camboni een protest had ingediend tegen de manoeuvre van de Nederlander. De Italiaan eindigde in de race als derde, net achter Badloe.

De diskwalificatie is een aderlating voor Badloe, die rond het eiland Enoshima op zijn eerste olympische titel in zijn loopbaan jaagt. De Flevolander kan de diskwalificatie wel wegstrepen, omdat in de RS:X-klasse het slechtste resultaat niet wordt meegerekend in de eindscore. Er staan nog zes races en een medalrace op het programma.

Door de diskwalificatie verliest Badloe wel de leiding in het klassement aan zijn rivaal Camboni. De Nederlander zakt van de eerste naar de derde plaats in de tussenstand en heeft nu twintig strafpunten, vier meer dan Camboni.

Woensdag vervolgen de windsurfers de RS:X-klasse met drie races. De medalrace staat zaterdag op het programma. Dorian van Rijsselberghe werd vijf jaar geleden olympisch kampioen in Rio de Janeiro, maar kan zijn titel niet prolongeren in Tokio omdat Nederland maar één windsurfer in de RS:X-klasse mag afvaardigen. Badloe won de concurrentiestrijd met Van Rijsselberghe.