De Nederlandse waterpolosters zijn slecht begonnen aan de Olympische Spelen. De ploeg van bondscoach Arno Havenga gaf een royale voorsprong weg tegen Australië en verloor met 12-15.

Oranje hield in de openingsfase in het Tatsumi Water Polo Centre nog gelijke tred met Australië, maar na de 3-3 in de eerste periode nam Nederland afstand van de enkelvoudig olympisch kampioen. Bij rust was het 8-5 voor de Nederlandse waterpolosters.

Na de onderbreking verspeelde de ploeg van bondscoach Havenga de royale voorsprong van drie punten. Australië kwam terug tot 10-10, waarna het helemaal misging voor Oranje. De Australiërs liepen uit naar 12-15 en deelden daarmee een flinke dreun uit aan de Nederlandse waterpolosters.

Nederland is een van de kandidaten voor een medaille in het waterpolotoernooi. Oranje plaatste zich voor het eerst sinds 2008 voor de Olympische Spelen. Toen werd onder leiding van bondscoach Robin van Galen voor het eerst in de historie de olympische titel veroverd.

Oranje is ingedeeld in groep A met naast Australië ook Spanje, Canada en Zuid-Afrika. De beste vier ploegen van iedere poule plaatsen zich voor de kwartfinales. Nederland neemt het woensdag op tegen Spanje, dat zijn openingswedstrijd met 29-4 won van Zuid-Afrika.