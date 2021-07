De Nederlandse 3x3-basketballers hebben zich maandag een goede uitgangspositie verschaft om zich via de olympische poulefase direct te plaatsen voor de halve finales. Oranje ging eerst in de verlenging onderuit tegen België (17-18), maar bracht later op de dag een verlenging tegen Polen wel tot een goed einde (22-20).

Dimeo van der Horst, Jessey Voorn, Arvin Slagter en Ross Bekkering bleven tegen België in reguliere speeltijd op 16-16 steken. Voorn zette Nederland in de verlenging op voorsprong, maar door een tweepunter van Thibaut Vervoort trok België toch aan het langste eind.

Een extra tegenvaller voor Nederland was het uitvallen van Bekkering, die na enkele minuten een blessure aan zijn vinger opliep en de rest van de wedstrijd niet meer in actie komen. Na behandeling in het ziekenhuis kon hij later op de dag tegen Polen wel weer in actie komen.

Ook tegen de Polen moest er een verlenging aan te pas komen, omdat de ploegen in de reguliere speeltijd op 20-20 bleven steken. In die verlenging trok Nederland dankzij een tweepunter van Van der Horst aan het langste eind.

De 3x3-basketballers begonnen het toernooi met verlies tegen grootmacht Servië, maar waren daarna te sterk voor Rusland (18-15), Japan (20-21) en China (21-18). Nederland sluit de groepsfase dinsdag om 11.25 uur af met een wedstrijd tegen Letland.

Oranje bezet op dit moment de tweede plek in de poule. De nummers één en twee plaatsen zich rechtstreeks voor de halve finales. De nummers drie tot en met zes gaan naar de kwartfinales en de onderste twee ploegen zijn uitgeschakeld.