Handboogschutter Sjef van den Berg zit er helemaal doorheen, nadat hij maandag had nagelaten het Nederlandse recurveteam naar een olympische medaille te schieten. De Brabander heeft een zware periode achter de rug door juridisch "tumult" met oud-teamgenoot Rick van der Ven over de derde plek in het team en geeft zichzelf de schuld van de vierde plaats in Tokio.

"Dit doet heel veel zeer, ik heb het gevoel dat ik alles verpest heb", zegt Van den Berg, die na de Spelen een punt zet achter zijn professionele loopbaan.

De 26-jarige boogschutter kon Nederland bij een 4-2-voorsprong in de bronzen finale tegen Japan naar een medaille schieten met een score van 10 of 9, maar zijn pijl eindigde in de 8. Vervolgens ging het team, met ook Steve Wijler en Gijs Broeksma, ten onder in de shoot-out.

Wijler en Broeksma namen het na afloop op voor Van den Berg. "Sjef wordt nu beoordeeld op één pijl, maar we schieten met zijn drieën gewoon niet genoeg punten bij elkaar", vertelde Broeksma. Maar voor Van den Berg voelt het anders. "Ik neem mezelf dit heel erg kwalijk."

Extra pijnlijk voor Van den Berg is dat hij vijf jaar geleden in Rio de Janeiro individueel ook hard op weg leek naar een medaille, maar ook toen werd hij vierde. "Rio is net al voorbijgekomen in mijn hoofd, maar dat is nu niet mijn overheersende gedachte. Die is veel duisterder. We hebben een turbulente aanloop gehad naar de Spelen."

'Ik heb er emotioneel veel last van'

Met die "turbulente aanloop" doelt Van den Berg op de zaak met de ervaren Van der Ven, die tot vorige maand nog het olympisch recurveteam leek te gaan vormen met Van den Berg en Wijler. In juni werd het drietal nog Europees kampioen in Turkije.

Uiteindelijk viel de keuze op de 21-jarige Broeksma en moest Van der Ven plaatsmaken, maar die ging daar niet mee akkoord. De dertigjarige Van der Ven, die meedeed aan de Spelen van Londen en Rio, stapte tevergeefs naar de bezwarencommissie van de bond.

Van den Berg: "We dachten met Gijs meer kans te maken en we hebben hier in Tokio ook daadwerkelijk laten zien dat we een goed team zijn. Maar van de juridische tumult heb ik emotioneel en mentaal wel veel last gehad. En nog steeds. Dat droeg niet bij aan onze voorbereiding."

Sjef van den Berg, Steve Wijler en Gijs Broeksma. Sjef van den Berg, Steve Wijler en Gijs Broeksma. Foto: Pro Shots

'We zijn door een shitstorm gegaan'

Het gaat het team te ver om te zeggen dat ze zonder de verstoorde voorbereiding wel een medaille hadden gepakt in Tokio. "Dat is speculeren", zegt Wijler. "Dingen zijn gebeurd zoals ze zijn gebeurd, maar het is gewoon echt niet leuk geweest. Vooral dat juridische gezeik niet."

Van den Berg: "We zijn met zijn drieën door een shitstorm gegaan, maar misschien heeft dat ons als team ook sterker gemaakt."

"Individueel heb ik er geen baat bij gehad, dat zie je aan mijn resultaten. Maar ik denk dat ik vandaag wel heb laten zien dat ik op karakter een heel eind kan komen. Het plan is nu om individueel nog een medaille te pakken. Dat worden de laatste pijlen van mijn carrière."