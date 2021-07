De valpartij van Mathieu van der Poel maandag bij de olympische mountainbikerace werd veroorzaakt doordat de favoriet voor goud zich vergiste in hoe de zogenaamde Sakura Drop erbij lag tijdens de koers. De 26-jarige renner ging ervan uit dat er net als bij de training een plankje zou liggen.

"Ik was niet op de hoogte, die plank lag er tijdens de verkenning wel", schreef Van der Poel op Twitter bij een foto van het bruggetje. "Enkel meegekregen dat hij op het testevent was weggehaald."

De Nederlander viel hard bij de eerste passage van de Sakura Drop, een blinde sprong van een grote rots. Hij stapte wel weer op, maar na iets meer dan de helft van de koers gaf hij op. 'VDP' had last van zijn heup en werd na de race naar het ziekenhuis vervoerd. Hij praatte daardoor niet direct met de pers.

Praktisch alle mountainbikers kozen ervoor om van de Sakura Drop af te springen. Van der Poel had echter te weinig snelheid omdat hij verwachtte dat het plankje er nog zou liggen en hij tuimelde voorover over zijn stuur.

"In de training lag er een bruggetje om valpartijen te voorkomen. Dat is normaal, net als dat het normaal is dat ze die voor de koers weghalen", zei bondscoach Gerben de Knegt na de wedstrijd op het Izu MTB Course. "We hebben het daar aan tafel tig keer over gehad, dus dat wist Mathieu. Normaal heeft hij geen problemen met zo'n drop, ik zou deze ook nog wel moeten kunnen."

Van der Poel ontkende op Twitter juist stellig dat voor de race tegen hem is gezegd dat het plankje zou worden weggehaald. "Nee, ik wist van niets. In het ziekenhuis voor foto's momenteel. Te veel last om te finishen", schreef hij.

Milan Vader sprak met Van der Poel over plank

Milan Vader, de andere Nederlandse mountainbiker in Japan, vertelde een half uurtje voor de tweets van Van der Poel dat hij maandag bij de lunch nog met zijn landgenoot had gepraat over het plankje.

"Mathieu vroeg of iedereen van die Sakura Drop afsprong, want hij was steeds van dat plankje afgerold", aldus Vader, die als tiende eindigde. "Het is misschien hard om te zeggen, maar dit is mountainbiken. Het wordt steeds extremer en daar horen deze sprongen bij. Ik ging ervan uit dat hij dat wist, het was duidelijk dat je moest springen."

Vader zat een paar plekken voor Van der Poel in de eerste ronde. "Ik zag dat het plankje weg was en dacht nog: oh, oh, als Mathieu maar niet gaat proberen te rollen. Vervolgens hoorde ik achter mij het publiek schreeuwen en wist ik hoe laat het was. Ik hoop dat Mathieu oké is."

Van der Poel kwam laat aan in Japan

Van der Poel koos er vanwege de strenge coronamaatregelen voor om pas vrijdag aan te komen in Japan. "Het lijkt hier een beetje op een gevangenis. En dat is niet aan mij besteed", legde Van der Poel zaterdag al uit. De andere mountainbikers reisden wel al eerder af.

"Maar Mathieu heeft hier zaterdag en zondag tien rondjes gereden op het parcours", aldus De Knegt. "Normaal doet hij er vijf voor een wedstrijd. Hij voelde zich goed, ik denk niet dat het aan die voorbereiding ligt."

"Het is natuurlijk een Mathieu van der Poel-voorbereiding, hij is de enige bij wie dit zou kunnen lukken. We hebben het vooraf goed besproken met elkaar. De belangrijkste vraag was of we hier in Japan zouden kunnen trainen. Uiteindelijk kon dat, maar die bevestiging kregen we pas op de dag dat we afreisden."

"Mathieu is sfeergevoelig", vervolgde De Knegt. "Als hij niet kan doen wat hij wil, wordt hij ongelukkig en dan kun je beter zijn startnummer inleveren. Dat weet ik als geen ander, ik ken hem al een tijdje. Dit was een goede oplossing."