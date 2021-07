Kiki Bertens kijkt met een goed gevoel terug op de Olympische Spelen, al eindigde haar carrière maandag in een anticlimax. Door de positieve coronatest van Jean-Julien Rojer was de verloren wedstrijd in het dubbelspel met Demi Schuurs het laatste optreden van de Westlandse.

"Het was geweldig hier te zijn, met Demi en het team. Het was een geweldige week. Ik ben trots op iedereen, trots op mijn loopbaan en het is over nu", zei de 29-jarige Bertens na de nederlaag met Schuurs tegen Russinnen Veronika Kudermetova en Elena Vesnina, die in een supertiebreak aan het langste eind trokken: 2-6, 6-3 en 7-10.

Vlak na afloop van die wedstrijd maakte coach Marco Kroes bekend dat de tennisequipe zich terugtrekt voor het gemengd dubbel vanwege de positieve coronatest van de 39-jarige Rojer. De dubbelspecialist hoorde maandag dat hij is besmet met het coronavirus en moest zich met Wesley Koolhof terugtrekken uit het dubbelspel.

"Er moet nog wel een gesprekje plaatsvinden met chef de mission Pieter van den Hoogenband, maar vanuit het team is besloten dat we geen andere atleten in gevaar willen brengen. Dat is een heel harde beslissing", zei Kroes over het besluit om niet deel te nemen aan het gemengd dubbelspel.

Bertens zou in principe met Rojer of Wesley Koolhof een koppel vormen. Aangezien de voormalige nummer vier van de wereld in het enkelspel al in de eerste ronde strandde, was haar verliespartij met Schuurs de laatste wedstrijd uit haar loopbaan.

"We hebben geprobeerd de knop om te zetten en we hebben met elkaar afgesproken de baan op te gaan en te gaan strijden. Helaas waren zij net de betere", was het enige dat Bertens over de situatie in de Nederlandse tennisequipe zei.

Demi Schuurs wilde ook niet uitweiden over de positieve coronatest van Jean-Julien Rojer. Foto: Getty Images

'Wij houden ons daarbuiten'

Ook Schuurs hulde zich in nevelen over de positieve coronatest van Rojer. "Als team hebben we het erover gehad en we hebben besloten dat wij als spelers er niet over praten. Wij houden ons daarbuiten", wilde de Limburgse er alleen over kwijt.

Volgens Schuurs was het verklaarbaar dat ze er samen met Bertens niet lekker in kwam. "Het was van hun kant een winner of een fout. We kwamen slecht in het ritme en dat voel je mentaal ook wel." Ook op de tribunes was de sfeer binnen de Nederlandse ploeg, die flink was uitgedund, gelaten.

Schuurs en Bertens maakten in het duel met Koedermetova/Vesnina een matte indruk, zeker in tegenstelling tot het duel van de avond daarvoor. "Natuurlijk, maar daar was de wedstrijd ook naar", stelde Bertens.

"Gisteren hadden we een wedstrijd waar we ons wat meer in konden werken. Maar onze tegenstandsters van vandaag speelden superagressief, zaten er vanaf de eerste bal bovenop en serveerden goed, ook in supertiebreak. Dan wordt het lastig."