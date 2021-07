De Nederlandse tennissers hebben besloten om op de Olympische Spelen niet in actie te komen in het gemengd dubbelspel vanwege de positieve coronatest van Jean-Julien Rojer. Dat betekent dat Kiki Bertens haar laatste wedstrijd als prof heeft gespeeld.

De 39-jarige Rojer hoorde maandagochtend dat hij besmet is met COVID-19 en moest zich met Wesley Koolhof terugtrekken in de tweede ronde van het dubbeltoernooi. Coach Marco Kroes maakte maandag bekend dat de Nederlandse ploeg vanwege de besmetting van Rojer ook niet meer in actie zal komen in het gemengd dubbelspel.

Het plan was dat Bertens op dat onderdeel een koppel zou vormen met Jean-Julien Rojer of Wesley Koolhof, maar nu komt haar loopbaan dus roemloos ten einde. De Westlandse strandde in het enkelspel al in de eerste ronde door een nederlaag tegen de Tsjechische Markéta Vondrousová en in het dubbelspel verloor ze maandag met Demi Schuurs van de Russinnen Veronika Kudermetova en Elena Vesnina.

In juni maakte Bertens al bekend dat ze na dit seizoen een punt achter haar loopbaan zou zetten. De voormalige nummer vier van de wereld in het enkelspel kondigde ruim een week geleden vlak voor vertrek naar Tokio aan dat de Olympische Spelen het sluitstuk zouden worden en dat ze dus niet meer mee wil doen aan de Amerikaanse hardcourttoernooien, waaronder de US Open.

Bertens deed in Tokio voor de tweede keer in haar carrière mee aan de Olympische Spelen. De huidige nummer 24 van de wereld werd vijf jaar geleden in Rio de Janeiro eveneens in de eerste ronde van het enkelspel uitgeschakeld. In het gemengd dubbelspel verloor Bertens met Rojer toen eveneens haar eerste wedstrijd.

In Tokio won Bertens met Demi Schuurs nog wel haar eersterondepartij in het dubbelspel door Caroline Garcia en Kristina Mladenovic te verslaan. Het was pas haar derde overwinning dit jaar. Door naweeën van een zware achillespeesoperatie in het najaar van 2020 presteerde Bertens dit seizoen ver onder haar niveau, al liet ze in Japan weer glimpen van haar oude vorm zien.