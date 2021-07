Windsurfer Kiran Badloe heeft maandag de leiding in de RS:X-klasse genomen dankzij een overwinning in de vierde race. Hij had dertig seconden voorsprong op de Britse nummer twee in de race.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De 26-jarige Badloe had het zondag in de eerste twee races nog lastig. Hij eindigde respectievelijk als vijfde en als zevende. In de derde race nam de wind toe op het water rond het eiland Enoshima en dat was in het voordeel van Badloe, die de winst pakte.

In het klassement staat Badloe nu op de eerste plek, voor de Italiaan Mattia Camboni en de Zwitser Mateo Sanz Lanz. Later op maandag worden nog twee races afgewerkt.

De Nederlander is favoriet om zijn voormalige trainingsgenoot Dorian van Rijsselberghe op te volgen als olympisch kampioen. Badloe en Van Rijsselberghe waren jarenlang verwikkeld in een concurrentiestrijd, die Badloe won.

In de RS:X-klasse staan in totaal twaalf races en een medalrace op het programma. De medalrace staat komende zaterdag op de rol.