Windsurfer Kiran Badloe heeft maandag slechts kort mogen genieten van de leidende positie in de RS:X-klasse. Hij won de vierde race, maar werd in de vijfde race gediskwalificeerd. Marit Bouwmeester rukte na een slechte start op in het klassement in de Laser Radial.

De 26-jarige Badloe had het zondag in de eerste twee races nog lastig. Hij eindigde respectievelijk als vijfde en als zevende. In de derde race nam de wind toe op het water rond het eiland Enoshima en dat was in het voordeel van Badloe, die de winst pakte.

Badloe gaf die vorm maandag een goed vervolg door met dertig seconden voorsprong de vierde race te winnen. Hij werd tweede in de vijfde race en zesde in de zesde omloop, maar werd later gediskwalificeerd voor de vijfde race. Badloe gaf bij de bovenboei volgens de jury te weinig ruimte aan zijn Italiaanse concurrent Mattia Camboni.

Door de diskwalificatie verliest Badloe de leiding in het klassement aan zijn rivaal Camboni. De Nederlander zakt van de eerste naar de derde plaats in de tussenstand en heeft nu twintig strafpunten, vier meer dan Camboni.

De Nederlander is favoriet om zijn voormalige trainingsgenoot Dorian van Rijsselberghe op te volgen als olympisch kampioen. Badloe en Van Rijsselberghe waren jarenlang verwikkeld in een concurrentiestrijd, die Badloe won.

In de RS:X-klasse staan in totaal twaalf races en een medalrace op het programma. De medalrace staat komende zaterdag op de rol.

Marit Bouwmeester werd zevende en tweede op de tweede dag van de Laser Radial. Foto: Getty Images

Bouwmeester klimt op in klassement

Bij de vrouwen herstelde Bouwmeester zich van haar dramatische openingsdag in de Laser Radial door als zevende en tweede te eindigen in de derde en vierde race.

De 33-jarige Bouwmeester begon zondag nog belabberd aan de zeilraces met een 21e en een 14e plaats. In de vierde race moest ze alleen de Griekse Vasileia Karachaliou voor zich dulden.

Bouwmeester staat vijfde in het algemeen klassement met 23 strafpunten. De Noorse Line Flem Høst is de leider met slechts zeven strafpunten. De vrouwen hebben nog vijf races en een medalrace te gaan.

Bouwmeester is regerend olympisch kampioen in de Laser Radial. De Friezin veroverde vijf jaar geleden in Rio de Janeiro voor het eerst in haar loopbaan de olympische titel. In Londen (2012) moest ze nog genoegen nemen met een zilveren medaille.