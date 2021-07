Vivianne Miedema mist dinsdagavond mogelijk de laatste groepswedstrijd van de Oranjevrouwen op de Olympische Spelen tegen China. De spits is nog niet volledig hersteld van haar liesblessure en bondscoach Sarina Wiegman wil niet al te veel risico nemen met het oog op de kwartfinale.

Miedema traint maandag wel mee en daarna wordt besloten of ze gaat starten tegen China. De 25-jarige aanvaller van Arsenal, die dit olympisch voetbaltoernooi al zes keer scoorde, liep de kwetsuur zaterdag op in de slotfase van de wedstrijd tegen Brazilië (3-3).

Wiegman vermijdt risico's met Miedema, omdat Nederland met vier punten en een doelsaldo van +7 officieus al zeker is van een plek bij de laatste acht.

"Natuurlijk denken we verder, want we willen Miedema sowieso in de kwartfinale gebruiken. Dat weegt allemaal mee", zei Wiegman maandag op een persmoment van de Oranjevrouwen. De bondscoach beschikt verder over een volledig fitte selectie.

'Natuurlijk gaan er scenario's door ons hoofd'

Hoewel Oranje alleen in theorie nog de kwartfinales kan mislopen, kan het dinsdag wel een spannende avond worden. De kans is namelijk groot dat Nederland bij groepswinst wereldkampioen Verenigde Staten treft in de kwartfinales. De Amerikaanse vrouwen begonnen het toernooi namelijk met een nederlaag tegen Zweden en staan tweede in groep G.

"Natuurlijk gaan er scenario's door ons hoofd", erkende Wiegman. "Voordat we tegen China beginnen is de stand in de andere groepen al duidelijk, dus we weten morgenavond wel iets meer. Maar er is nog heel veel onzeker en laat duidelijk zijn dat wij gewoon een goede wedstrijd tegen China willen neerzetten. We willen niet rekenen, we willen altijd winnen."

Nederland tegen China begint dinsdag om 13.30 uur (Nederlandse tijd) in het International Stadium in Yokohama. De Chinese vrouwen verloren al met 5-0 van Brazilië en speelden met 4-4 gelijk tegen Zambia.

Stand in groep E 1. Groot-Brittannië 2-6 (+3)

2. Canada 2-4 (+1)

3. Japan 2-1 (-1)

4. Chili 2-0 (-3)

Stand groep F 1. Nederland 2-4 (+7)

2. Brazilië 2-4 (+5)

3. China 2-1 (-5)

4. Zambia 2-1 (-7)