Mathieu van der Poel is maandag afgestapt in de mountainbikerace bij de Spelen in Tokio. De olympische droom van de 26-jarige Nederlander spatte al in de openingsfase uiteen door een harde valpartij.

Van der Poel ging in de eerste van zeven rondes hard onderuit bij een blinde sprong. De Nederlandse favoriet voor goud begon aan een haast onmogelijke achtervolging, haalde nog heel veel renners is, maar kwam niet meer in de buurt van de koplopers. In de vijfde ronde gaf hij op.

Van der Poel begon in 2016 met mountainbiken en al snel werd de olympische titel in Tokio een van zijn belangrijkste doelen. De kopman van Alpecin-Fenix, die ook in het veldrijden en het wegwielrennen zeer succesvol is, groeide de afgelopen jaren uit tot een wereldtopper op het olympische onderdeel crosscountry, met onder meer wereldbekerzeges en een Europese titel.

Van der Poel kon zich niet optimaal voorbereiden op de Spelen. Hij moest een maand geleden starten in de Tour de France, stapte daar wel al na een week af, maar kon zich pas de laatste drie weken weer vol op het mountainbiken richten. De Nederlander koos er vanwege de strenge coronamaatregelen in Japan bovendien voor om pas vrijdag in Tokio aan te komen. Hij reed het Izu MTB Course zaterdag voor het eerst.

Van der Poel is van plan om nog zeker drie jaar door te gaan met mountainbiken en in 2024 bij de Spelen in Parijs een nieuwe poging te wagen voor olympisch goud.