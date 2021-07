Mathieu van der Poel is maandag afgestapt in de mountainbikerace bij de Spelen in Tokio. De olympische droom van de 26-jarige Nederlander spatte al in de openingsfase uiteen door een harde valpartij. Het goud ging naar het Britse toptalent Tom Pidcock, terwijl Milan Vader als tiende eindigde.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Van der Poel ging in de eerste van zeven rondes hard onderuit bij een blinde sprong. De Nederlandse favoriet voor goud begon aan een haast onmogelijke achtervolging. Hij haalde nog heel veel renners in, maar kwam niet meer in de buurt van de koplopers. In de vijfde ronde gaf hij op, waarna hij voor een controle naar het ziekenhuis ging. Hij had vooral last van zijn heup.

De pas 21-jarige Pidcock, die net als Van der Poel succesvol is in het mountainbiken, het veldrijden én het wegwielrennen, reed halverwege de koers van 28,25 kilometer weg en had op de streep twintig seconden voorsprong op de Zwitser Mathias Flückiger, die het zilver pakte. De Spanjaard David Valero werd derde.

Van der Poel begon in 2016 met mountainbiken en al snel werd de olympische titel in Tokio een van zijn belangrijkste doelen. De kopman van Alpecin-Fenix groeide de afgelopen jaren uit tot een wereldtopper op het olympische onderdeel crosscountry, met onder meer wereldbekerzeges en een Europese titel.

Van der Poel kon zich niet optimaal voorbereiden op de Spelen. Hij moest een maand geleden starten in de Tour de France, stapte daar wel al na een week af, maar kon zich pas de laatste drie weken weer vol op het mountainbiken richten. De Nederlander koos er vanwege de strenge coronamaatregelen in Japan bovendien voor om pas vrijdag in Tokio aan te komen. Hij reed het Izu MTB Course zaterdag voor het eerst.

Van der Poel is van plan om nog zeker drie jaar door te gaan met mountainbiken en in 2024 bij de Spelen in Parijs een nieuwe poging te wagen voor olympisch goud.

31 Kijk de harde val van Mathieu van der Poel terug

Van der Poel schat Sakura Drop verkeerd in

Van der Poel begon vanaf de tweede startrij, maar hij kon meteen aansluiten bij de eerste acht renners. Datzelfde gold voor Pidcock, die nog twee rijen verder naar achteren begon.

Binnen tien minuten ging het volledig mis bij Van der Poel. Hij schatte de Sakura Drop, de lastigste sprong van het parcours, verkeerd in en ging voorover over zijn stuur. De Nederlander had duidelijk pijn, bleef even zitten, maar stapte wel weer op. Zijn achterstand op de kop was wel direct een kleine minuut.

Bijkomend probleem voor Van der Poel was dat hij na de eerste van zeven rondes van 3,85 kilometer slechts op de 35e plek lag en dus heel veel renners moest inhalen.

Vooraan reden de Zwitsers Nino Schurter en Flückiger samen met Pidcock en de Nieuw-Zeelander Anton Cooper bovendien hard door. Na drie rondes hadden zij een klein gaatje op de achtervolgers, met Vader op een halve minuut. Van der Poel was opgeklommen naar de zestiende plek, maar had nog steeds ruim een minuut achterstand.

Op het moment dat Pidcock in de vierde ronde aan een solo begon, stokte de opmars van Van der Poel. Zijn achterstand op de Britse koploper groeide richting de drie minuten en in de vijfde ronde was het einde verhaal voor de Nederlander. Pidcock boekte even later de grootste zege uit zijn loopbaan.