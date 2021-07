Kiki Bertens en Demi Schuurs zijn maandag uitgeschakeld in de tweede ronde van het dubbelspel. Het Nederlandse duo verloor na een supertiebreak in een driesetter van de Russinnen Veronika Kudermetova en Elena Vesnina: 2-6, 6-3 en 7-10.

Door het verlies in de tweede ronde is de carrière van Bertens ten einde. De beste Nederlandse tennisster aller tijden, die op de Spelen het laatste toernooi uit haar loopbaan speelt, zou nog in actie komen in het gemengd dubbel.

De Nederlandse ploeg trok zich echter terug vanwege de positieve test van dubbelspecialist Jean-Julien Rojer, die zich met Wesley Koolhof al moest terugtrekken uit het dubbelspel. De medische staf onderzoekt nog of er Nederlandse atleten nauw contact met Rojer hebben gehad.

De 29-jarige Bertens en olympisch debutant Schuurs, de huidige nummer twaalf van de wereld in het dubbelspel, waren als derde geplaatst. De Westlandse werd zaterdag al door de Tsjechische Markéta Vondrousová uitgeschakeld in de eerste ronde van het enkelspel.

Kiki Bertens heeft haar laatste wedstrijd mogelijk al gespeeld. Kiki Bertens heeft haar laatste wedstrijd mogelijk al gespeeld. Foto: ANP

Bertens en Schuurs komen slechte start niet te boven

Net als in hun eersterondepartij tegen Caroline Garcia en Kristina Mladenovic uit Frankrijk, die na een supertiebreak en een matchpoint tegen werden verslagen, gingen Bertens en Schuurs maandag slecht van start. Ze dwongen in de eerste set geen enkel breakpoint af tegen de sterk spelende Kudermetova (WTA-16) en Vesnina (WTA-56), die weinig steken lieten vallen.

In het tweede bedrijf waren de rollen omgedraaid en had het Nederlandse duo aan twee breaks genoeg om een supertiebreak af te dwingen. Daarin maakte het Russische duo vanaf 3-3 het verschil door uit te lopen naar een 6-3-voorsprong.

Bertens en Schuurs knokten zich later nog wel terug tot 7-8, maar dat bleek uitstel van executie. Kudermetova en Vesnina wonnen drie punten op rij en stelden de zege veilig, waardoor de loopbaan van Bertens roemloos eindigt.