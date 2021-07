De Nederlandse handboogschutters hebben maandag op pijnlijke wijze het brons misgelopen in de landenwedstrijd. Sjef van den Berg, Steve Wijler en Gijs Broeksma hadden de zege voor het grijpen, maar gingen in de troostfinale na shoot-outs met 5-4 onderuit tegen Japan.

Na vier sets (58-55, 52-54, 57-53 en 56-57) stond het 4-4, waardoor shoot-outs de beslissing moesten brengen. De eerste ronde eindigde in een 28-28-gelijkspel, waarna Japan in de tweede shoot-outronde aan het langste eind trok.

Oranje begon nog uitstekend aan de troostfinale, met vier van de zes pijlen in de roos. In de tweede set had Nederland kans op de setwinst, maar door een pijl in de 6 van de 21-jarige Broeksma gingen de punten naar Japan.

Na een overtuigende zege in de derde set, kon Nederland het karwei afmaken in de vierde set. Met de laatste pijl had Van den Berg voldoende aan een 9, maar hij schoot in de 8.

Daardoor werd het 4-4 en kwamen er shoot-outs. Wijler begon met een 10, Broeksma raakte de 9 en Van den Berg volgde dat voorbeeld. Japan noteerde eveneens 28 punten, maar de 10 van Japan zat dichter bij de roos dan die van Nederland, waardoor Oranje met lege handen achterbleef.

Nederland in halve finale kansloos tegen Taiwan

Zo'n twintig minuten voordat het duel om het brons begon, ging Nederland in de halve finale nog kansloos onderuit tegen Taiwan: 56-53, 54-52 en 59-55. Oranje begon nog sterk met twee tienen in de eerste drie pijlen, maar daarna werd de roos lange tijd niet meer geraakt.

Als nummer twee van de voorrondes stroomde Nederland in bij de kwartfinales. Daarin werd Groot-Brittannië na een moeizame start met 5-3 verslagen.

Wijler had zijn tweede olympische medaille kunnen veroveren in Tokio. Hij pakte zaterdag met Gabriela Schloesser zilver in de wedstrijd voor gemengde teams.

Japan verloor maandag in de andere halve finale nipt van het favoriete Zuid-Korea (5-4), dat ook olympisch kampioen werd. De Zuid-Koreanen wonnen in de eindstrijd van Taiwan.