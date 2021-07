Het IOC heeft zondagavond een kleine versoepeling van het coronaprotocol op de Olympische Spelen doorgevoerd. Atleten mogen op het podium voortaan dertig seconden lang het mondkapje afdoen.

"We staan de atleten toe om hun emoties aan de fotografen en media te tonen tijdens dit voor hen unieke moment in hun sportcarrière. De medaillewinnaar kunnen zo hun prestaties vieren", meldt het IOC in een verklaring.

De atleten dienen op het podium wel 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Als ze willen poseren voor een gezamenlijke foto, moeten de mondkapjes weer op.

Sinds het begin van de Spelen hielden niet alle medaillewinnaars hun mondkapje op tijdens de podiumceremonie. Maandag maakte de meerderheid van de atleten op het podium al gebruik van de versoepelde regels door het mondkapje achterwege te laten.

Maandag werd bekend dat er rondom de Spelen nog eens zestien positieve coronagevallen zijn geregistreerd, met daarbij de Nederlandse tennisser Jean-Julien Rojer. Het totale aantal positieve testen sinds 1 juli bedraagt 148.

Het IOC waarschuwde sporters nogmaals om zich aan de coronaregels te houden. "Het is in ieders belang dat we het coronaprotocol gehoorzamen", zei IOC-woordvoerder Mark Adams.