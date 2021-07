Badmintonner Mark Caljouw heeft maandag zijn eerste wedstrijd in het enkelspel op de Olympische Spelen van Tokio gewonnen. De Nederlander versloeg in drie games Misha Zilberman uit Israël: 17-21, 21-9 en 21-10.

Caljouw is de nummer 29 van de wereldranglijst. Zijn tegenstander Zilberman staat op de 47e plaats. De Israëliër sloeg in de eerste game bij 14-14 een gaatje en won de game met 21-17.

De Nederlander herstelde zich in het vervolg. Hij nam meteen afstand in de tweede game, die hij met ruime cijfers won. Ook in de beslissende game liep Caljouw meteen uit. Op 20-10 benutte hij zijn tweede matchpoint.

In de volgende groepswedstrijd neemt Caljouw het op tegen Sai Praneeth, de nummer 15 op de wereldranglijst. Zilberman had eerder gewonnen van die badmintonner uit India.

De 26-jarige Caljouw is de eerste Nederlander in 25 jaar die zijn opwachting maakt in het enkelspel op de Spelen. De Rijswijker verwacht niet dat hij een medaille kan pakken in Tokio.