De organisatie van de Olympische Spelen heeft maandag zestien nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld rondom het toernooi in Tokio. In drie van die zestien gevallen gaat het om atleten.

Tennisser Jean-Julien Rojer is een van de positieve gevallen, zo maakte het NOS*NSF bekend. De Curaçaoënaar speelde samen met Wesley Koolhof in het dubbelspel. Het duo had zich al geplaatst voor de tweede ronde.

De identiteit van de andere positief geteste personen is niet bekendgemaakt. De organisatie heeft alleen gemeld dat het niet om Japanners gaat.

Rojer is het zesde coronageval bij TeamNL. Zondag werd roeicoach Josy Verdonkschot als vijfde lid van de Nederlandse equipe positief getest.

Eerder liepen skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink, een anoniem gebleven staflid van de roeiploeg en roeier Finn Florijn al het virus op. Zij zijn in quarantaine geplaatst.

Met de nieuwe besmettingen komt het totale aantal coronagevallen op de Olympische Spelen sinds 1 juli op 148. In de regio van Tokio is de noodtoestand nog van kracht vanwege de coronapandemie.