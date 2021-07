Judoka Sanne Verhagen heeft maandag niet voor een stunt kunnen zorgen op de Olympische Spelen in Tokio. De Nederlandse strandde in de tweede ronde van de klasse tot 57 kilogram.

De 28-jarige judoka moest haar meerdere erkennen in Nora Gjakova, de nummer vijf van de wereld. De Kosovaarse maakte na anderhalve minuut een waza-ari en in het restant van de wedstrijd wist Verhagen ondanks verwoede pogingen niets meer terug te doen.

In de eerste ronde was Verhagen nog wel te sterk voor de Oostenrijkse Sabrina Filzmoser, die ze in de golden score op ippon versloeg. Na ruim anderhalve minuut in de verlenging wist Verhagen haar dertien jaar oudere tegenstander op de rug te krijgen.

De 41-jarige Filzmoser kreeg bij het verlaten van de tatami applaus van de aanwezigen in de Nippon Budokan. Voor de veterane was het de laatste wedstrijd van haar loopbaan.

Verhagen kreeg pas een maand geleden te horen dat ze naar Tokio mocht. Vijf jaar geleden deed ze ook mee aan de Spelen van Rio de Janeiro en ook toen verloor ze in de tweede ronde.

Verhagen was de enige Nederlandse judoka die maandag in actie kwam in Tokio. Dinsdag is het de beurt aan Juul Franssen (tot 63 kilogram) en Frank de Wit (tot 81 kilogram).