Kira Toussaint heeft zich maandag op de Olympische Spelen in Tokio weten te plaatsen voor de finale op de 100 meter rugslag. Voor Maaike de Waard betekende de halve finale wel het eindstation.

Met 59,09 zette Toussaint de vierde tijd neer in haar halve finale en daarmee plaatste zich als zevende een voorlaatste voor de eindstrijd van dinsdag. De Noord-Hollandse verloor nog wel wat tijd door een klein foutje. Ze dacht al een paar meter voor de muur dat ze er was en moest een flink stuk 'uitdrijven' richting de aantikplaat.

Desondanks toonde Toussaint in de halve finales progressie ten opzichte van de series, toen de houdster van het Nederlands record op de 100 meter rugslag (58,65) een tijd van 59,21 klokte.

Toussaint is in de finale een outsider voor de medailles op dit nummer. De rugslagspecialiste eindigde eerder dit jaar bij de Europese kampioenschappen langebaan als vierde op de 100 meter rugslag.

De Waard noteerde maandag in dezelfde halve finale als Toussaint een tijd van 1.00,49, waarmee ze achtste en laatste werd. Overall klokte De Waard de langzaamste tijd van alle zwemsters in de halve finales.

Regan Smith maakte indruk door het olympisch record, dat zondag in de series al meerdere keren werd aangescherpt, opnieuw te verbeteren. De Amerikaanse tikte aan in 57,86. De Canadese Kylie Masse werd tweede in 58,09.