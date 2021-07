De hockeysters hebben maandag ook hun tweede groepsduel op de Olympische Spelen gewonnen. Oranje kon tegen Ierland het grote krachtsverschil pas laat uitdrukken in de score: 4-0.

Het was éénrichtingsverkeer in Tokio; de ploeg van bondscoach Alyson Annan hoefde in de hele wedstrijd geen enkele doelpoging toe te staan. Ierland maakt dit jaar zijn olympisch debuut.

Zelf kwam Oranje al in de achtste minuut tot scoren via Felice Albers. De 21-jarige speelster van Amsterdam maakte haar tiende goal in twaalf interlands.

Nederland noteerde in de hele wedstrijd 30 doelpogingen, maar pas in de 49e minuut viel de tweede treffer: Malou Pheninckx zorgde voor de beslissing.

Daarmee was het verzet van Ierland gebroken, want een minuut later tekende Laurien Leurink voor de 3-0. Frederique Matla bepaalde de eindstand op 4-0.

Oranje zo goed als zeker van kwartfinales

Oranje begon het toernooi met een 5-1-zege op India en kan na de zege op Ierland de kwartfinales eigenlijk niet meer ontgaan. De beste vier ploegen in de poule van zes plaatsen zich voor de knock-outfase.

Zuid-Afrika, Groot-Brittannië en Duitsland zijn de komende opponenten van Oranje in Groep A.

Oranje is drievoudig olympisch kampioen. Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro werd de finale verloren van Groot-Brittannië.