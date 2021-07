De olympische triatlon in Tokio heeft maandag een zeldzame herstart gekregen. Een derde van de deelnemers kon het water niet in, omdat een cameraboot in de weg lag.

De meerderheid van de 65 deelnemers kon wel ongehinderd aan de race beginnen. Terwijl de atleten die gehinderd werden achterbleven op de startponton, had de organisatie enige moeite om de overige mannen terug naar de start te krijgen.

Want veel atleten zwommen gewoon door terwijl er een alarm klonk dat een valse start aangaf. Enkele boten en jetski's van de organisatie konden na 200 meter de zwemmers insluiten en stoppen, waarna ze traag terugkeerden naar de startlijn.

Zij kregen tien minuten de tijd om te herstellen van hun inspanning, waarna de wedstrijd met enige vertraging op de juiste manier van start ging.

Voor gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de mislukte start.

Blummenfelt bezorgt Noorwegen eerste goud

Na 1.500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen kwam de Kristian Blummenfelt in 1.45,04 als winnaar over de finish. Daarmee bezorgde hij Noorwegen de eerste medaille in Tokio.

De Britse favoriet Alex Yee moest genoegen nemen met het zilver en het brons ging naar Hayden Wilde uit Nieuw-Zeeland. Er deden geen Nederlandse triatleten mee.