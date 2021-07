Windsurfen ·

Windsurfer Kiran Badloe heeft, na winst in de vierde race in de RS:X-klasse, een tweede plaats gehaald in de vijfde race. In het klassement verstevigde hij daardoor zijn koppositie. Badloe staat in de tussenstand vier punten voor op de Italiaan Mattia Camboni. Later vandaag staat nog een race op het programma.