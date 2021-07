Windsurfen ·

Windsurfer Lilian de Geus lijkt een gouden medaille te kunnen vergeten. Na zes races staat de regerend wereldkampioene zevende in de tussenstand. De Geus begon de tweede dag met de achtste plaats in de vierde race. In de vijfde race verbeterde ze zichzelf door als derde te finishen. Maar ze sloot de dag af met de elfde plek. Het is voorlopig niet genoeg om mee te doen om de bovenste plekken in de tussenstand.