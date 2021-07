Zwemmen ·

Adam Peaty 57.37 Arno Kamminga 58.00 Nicolo Martinenghi 58.33

Het is toch Adam Peaty die in het tweede deel zijn favorietenrol waarmaakt, maar onze ogen gaan naar Arno Kamminga! Hij pakt zilver en is daarmee de eerste mannelijke medaillewinnaar in het langebaanzwemmen sinds Pieter van den Hoogenband in 2004.