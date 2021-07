Zeilen ·

Zeilster Marit Bouwmeester heeft haar Olympische Spelen maandag hervat met de zevende plaats in de derde race. Ze klom hiermee in de tussenstand van de achttiende naar de twaalfde plek. Bouwmeester had zondag een moeilijke start. In haar eerste race eindigde de 33-jarige zeilster als 21e. In haar tweede race herstelde ze zich wel iets. Ze finishte als veertiende. Voorlopig zijn de resultaten aan de teleurstellende kant.