Epke Zonderland is maandag eregast bij het TeamNL Olympic Festival op het strand van Scheveningen. De olympisch kampioen van 2012 vliegt eerder die dag vanuit Tokio terug naar Nederland waarna hij vanaf Schiphol meteen doorreist naar Den Haag.

Daar wordt de 35-jarige Fries herenigd met zijn familie en vrienden en krijgt hij volgens sportkoepel NOC*NSF een "warm welkom en een waardig afscheid".

Zonderland maakte zaterdag bij de Olympische Spelen na zijn rekstokoefening bekend dat hij stopt op het hoogste niveau. Hij wist zich niet te plaatsen voor de olympische finale. De WK turnen in oktober, ook in Japan, laat hij schieten.

"Het is goed zo. Ik weet niet of het mooier dan dit gaat worden, ik denk het niet", gaf de drievoudige wereldkampioen te kennen.

Het Olympic Festival is de opvolger van de Olympic Experience, het evenement dat ten tijde van de Olympische Spelen van Rio 2016 in Den Haag plaatsvond. Op het strand van Scheveningen zijn overdag allerlei sporten te beoefenen, onder begeleiding van diverse sportbonden. Bezoekers kunnen daarnaast de Olympische Spelen volgen op grote tv-schermen.

Sporters van TeamNL die tijdens de Olympische Spelen van Tokio een medaille winnen, zullen op het Haagse festivalterrein worden gehuldigd. Vanwege de coronamaatregelen in Japan is er deze Spelen geen Holland Heineken House in het organiserende land.