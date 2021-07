Bij de Nederlandse hockeyers overheerste na de benauwde 5-3-zege op hockeydwerg Zuid-Afrika vooral de opluchting. Oranje schoot pas wakker nadat het met 3-0 achter was gekomen.

"Pas met het mes op het keel gingen we hockeyen", zei verdediger Mink van der Weerden tegen hockey.nl. "En zelfs toen was het lang niet goed genoeg. Het enige positieve is dat we gewonnen hebben. Meer kan ik er niet van maken."

Nederland begon zaterdag met een 3-1-nederlaag tegen België al uitermate stroef aan het olympisch toernooi. Toen er tegen het veel later ingeschatte Zuid-Afrika al na twintig minuten 3-0 op het scorebord stond, begon het er somber uit te zien.

"Ik weet niet wat het was. Het was gewoon écht niet goed", vond Van der Weerden, die blij was dat Nederland zich wel wist te herstellen en de stand binnen een half uur gelijk trok. Mede dankzij een rake strafbal van Van de Weerden werd in de slotfase ook nog de overwinning uit het vuur gesleept.

"Het positieve is dat we ons herstelden. Op een gegeven moment hadden we echt wel weer een beetje het ritme te pakken. Maar de ondergrens moet echt omhoog."

Caldas: 'Na de 3-0 oogde het uitzichtloos'

Bondscoach Max Caldas wilde na afloop vooral stilstaan bij de manier waarop zijn ploeg de wedstrijd had weten te kantelen, waardoor het doemscenario van nul punten uit de eerste twee wedstrijden niet was uitgekomen.

"Het oogde na de 3-0 uitzichtloos", zei hij bij de NOS. "Maar we bleven rustig. De jongens hebben het uiteindelijk goed gedaan, dus ik ben blij."

"Natuurlijk kenden we een slecht begin. In de eerste fase waren we overal te laat. Daardoor kwamen we op de pijnbank te liggen. Maar laten we niet vergeten dat we ook goede fases hebben gehad."

Na twee wedstrijden bezet Nederland de vierde plaats in de zes landen tellende poule. Canada is dinsdag de volgende tegenstander.