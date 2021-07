De Amerikaanse basketballers zijn de Olympische Spelen begonnen met een verrassende nederlaag. De sterren uit de NBA werden zondag met 83-76 verslagen door Frankrijk.

Voor de Amerikanen was het hun eerste nederlaag op het olympische podium sinds 2004. Toen werd de ploeg in Athene in de halve finale verslagen door de latere winnaar Argentinië.

Amerika begon in Tokio met Damian Lillard, Zach LaVine, Kevin Durant, Draymond Green en Bam Adebayo. Halverwege stond de winnaar van de afgelopen drie edities nog op een 45-37 voorsprong, maar in het derde kwart werd die marge helemaal verspeeld.

De Fransen, die op het WK van 2019 de Amerikanen in de kwartfinales uitschakelden, hadden in Evan Fournier hun uitblinker. Hij was goed voor 28 punten.

De voorbereiding van de Amerikanen verliep allesbehalve soepel. Omdat de play-offs in eigen land pas laat eindigden, gaven meerdere sterspelers de voorkeur aan rust. Sommigen ontbraken vanwege een coronabesmetting, een aantal arriveerde pas op het laatste moment in Tokio.

De Verenigde Staten spelen in de groepsfase nog tegen Iran (woensdag) en Tsjechië (zaterdag). De nummers één en twee en de beste nummers drie plaatsen zich voor de kwartfinales.