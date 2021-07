Arno Kamminga kan maandag de eerste Nederlandse man worden in zeventien jaar die Nederland een olympische medaille bezorgt bij het langebaanzwemmen. De 25-jarige Katwijker zegt dat zijn Spelen in Tokio nu al geslaagd zijn, al moet hij op basis van zijn tijden een plak veroveren op de 100 meter schoolslag.

"Dit zijn mijn eerste Olympische Spelen. Het was mijn eerste mondiale halve finale en het wordt mijn eerste finale op wereldniveau. Mijn missie is dus al geslaagd. Ik heb niets meer te verliezen, alleen maar te winnen", aldus Kamminga, die zondag in 58,19 de snelste was in zijn halve finale.

In de andere halve finale noteerde alleen de Brit Adam Peaty een snellere tijd (57,63) en dat werd verwacht. De regerend olympisch en wereldkampioen staat al jaren op eenzame hoogte op de 100 meter schoolslag en Kamminga is degene die het dichtst in de buurt komt.

"Uiteraard ga ik voor een medaille, maar ik blijf herhalen: dit wordt mijn eerste mondiale finale. Als ik zonder medaille naar huis ga, dan heb ik nog steeds gewonnen. Een medaille zou de kers op de taart zijn."

De finalisten en hun tijd in de halve finales 1. Adam Peaty (Groot-Brittannië) - 57,63

2. Arno Kamminga (Nederland) - 58,19

3. Nicolò Martinenghi (Italië) - 58,28

4. Zibei Yan (China) - 58,72

5. Michael Andrew (VS) - 58,99

6. James Wilby (Groot-Brittannië) - 59,00

7. Ilya Shymanovich (Belarus) - 59,08

8. Andrew Wilson (VS) - 59,18

'Het gaat morgen niet om tijden'

Als Kamminga het podium haalt, dan is hij de opvolger van Pieter van den Hoogenband, die in 2004 goud (100 meter vrij) en twee keer zilver (200 meter vrij en 4x100 meter) pakte in Athene.

Zilver voor Kamminga lijkt maandag een realistisch scenario. Het verschil tussen de Nederlander en Peaty is namelijk nog redelijk groot, maar het zijn wel de enige twee schoolslagzwemmers die ooit onder de 58 seconden doken op de 100 meter. Wereldrecordhouder Peaty deed dat heel vaak, terwijl Kamminga in de series in Tokio het Nederlands record aanscherpte tot 57,80.

"Maandag gaat het niet om tijden, dan gaat het om plaatsen", benadrukt Kamminga. "En hopelijk gaat het voor mij ook om medailles."

De finale van de 100 meter schoolslag begint zondag om 4.12 uur in het Tokio Aquatics Centre.