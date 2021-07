De Nederlandse hockeyers zijn zaterdag ontsnapt aan een blamage tegen het nietige Zuid-Afrika. Daags na het verlies tegen België maakte de ploeg van bondscoach Max Caldas een 0-3-achterstand goed tegen het Afrikaanse land en wonnen ze met 5-3.

Oranje kende een belabberde start van de wedstrijd en keek na twee minuten spelen al tegen een achterstand aan. Nog binnen twintig minuten werd het 0-3 voor Zuid-Afrika, dat als de mondiale nummer veertien van de wereld een van de laagst geklasseerde teams van het olympische hockeytoernooi is.

Pas aan het einde van het tweede kwart pikte de ploeg van bondscoach Caldas de draad op. Na de 3-1 van Mirco Pruyser zorgde Thijs van Dam op slag van rust voor de aansluitingstreffer, waarna Thierry Brinkman vlak na de pauze de gelijkmaker op het scorebord zette. Mink van der Weerden benutte in het laatste kwart een strafbal voor de belangrijke 4-3 en Pruyser bepaalde vlak voor tijd de stand op 5-3.

Nederland kende zaterdag al een valse start van het hockeytoernooi door met 3-1 te verliezen van regerend wereldkampioen België. Oranje blameerde zich in dat duel door in allerijl met twaalf spelers op het veld te staan, wat de hockeyers in de slotfase op een tijdstraf van vijf minuten voor aanvoerder Billy Bakker kwam te staan.

Door de overwinning op Zuid-Afrika bezet Oranje vooralsnog de vierde plaats in groep B, al heeft Nederland een wedstrijd meer gespeeld dan vier andere landen in een poule van zes. De beste vier landen kwalificeren zich voor de kwartfinales. Dinsdag wacht een krachtmeting met Canada.

Stand van hockeyers in groep B: 1. Duitsland 1-3 (7-1)

2. Groot-Brittannië 1-3 (3-1)

3. België 1-3 (3-1)

4. Nederland 2-3 (6-6)

5. Zuid-Afrika 2-0 (4-8)

6. Canada 1-0 (1-7)

Ontluisterend spel van Oranje

Met de afgetekende nederlaag tegen België in het achterhoofd moest Nederland winnen van Zuid-Afrika om zicht te houden op de kwartfinales, maar van die urgentie was geen sprake in de openingsfase van het duel in het Oi Hockey Stadium. Het spel van het dolende Oranje was bij vlagen ontluisterend om te zien.

Nederland kwam na twee minuten spelen al op achterstand tegen het Afrikaanse land. Sander de Wijn miste een pass en zag Mustaphaa Cassiem tot ieders verrassing de score openen, waarna Abdul Dayaan Cassiem zelfs voor de 0-2 zorgde na mistasten van Van der Weerden. Na opnieuw geklungel in de Nederlandse defensie werd het zelfs 0-3 voor Zuid-Afrika en tekende zich een blamage af voor Oranje.

De ploeg van bondscoach Caldas rechtte aan het einde van het tweede kwart de rug. Pruyser haalde vernietigend uit met zijn back en gaf daarmee het startsein van een comeback in Tokio. Van Dam zorgde voor de aansluiting en na een gemiste strafbal van Jeroen Hertzberger maakte Brinkman vlak na rust de 3-3.

De gelijkmaker van Oranje brak het verzet van Zuid-Afrika en in het vierde en laatste kwart nam Nederland voor het eerst afstand van de Zuid-Afrikanen. Oranje kreeg opnieuw een strafbal en dit keer legde Van der Weerden succesvol aan (4-3), waarna Pruyser voor het slotakkoord zorgde en Oranje een afgang bespaard bleef in Tokio.