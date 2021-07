Dressuurruiter Marlies van Baalen heeft de finale van het olympisch toernooi net misgelopen. De Brabantse kwam tekort om door te dringen tot de eindstrijd.

De veertigjarige Van Baalen noteerde op Go Legend een score van 71,61 procent, waarmee ze als derde eindigde in groep E. Alleen de nummer één en twee per groep en de beste zes ruiters daarachter mogen om de medailles gaan strijden in de finale, die op 28 juli wordt gehouden.

Edward Gal plaatste zich zaterdag als eerste Nederlander rechtstreeks voor de finale van het olympisch dressuurtoernooi. Ook Hans Peter Minderhoud gaat naar de eindstrijd. Hij eindigde net als Van Baalen als derde in zijn groep, maar behoorde tot de zes dressuurruiters met de hoogste score.

Nederland plaatste zich bovendien voor de Grand Prix Special, waarin de teammedailles worden verdeeld. Gal, Minderhoud en Van Baalen eindigen als zesde in het teamklassement en mogen zich opmaken voor de finale op dinsdag.

Gal deed al mee aan de Olympische Spelen van 2012 en 2016 en won vijf jaar geleden brons met het Nederlandse dressuurteam. Individueel won hij nog nooit een medaille. Minderhoud werd vijfde op de Olympische Spelen van Peking in 2008.