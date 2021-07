Kiki Bertens en Demi Schuurs zijn zaterdag goed begonnen aan het olympisch dubbelspel. Het Nederlandse duo overleefde in Tokio in de supertiebreak een matchpoint en won nipt van Caroline Garcia en Kristina Mladenovic uit Frankrijk.

Bertens en Schuurs begonnen moeizaam aan hun wedstrijd en werden direct in hun eerste servicegame gebroken. Vooral de 27-jarige Schuurs oogde nerveus en stond bij een achterstand van 1-4 zelfs huilend op de baan.

Het als derde geplaatste duo slaagde er in om zich te herpakken en brak de Franse tennissters bij een stand van 3-4. Bertens en Schuurs verzilverden even later nog een break en mochten bij een stand van 6-5 serveren voor de set. Garcia en Mladenovic maakten echter toch weer gelijk, waarna Bertens en Schuurs in de tiebreak met 7-4 te sterk waren.

In de tweede set duurde het tot de elfde game voor de eerste break werd geplaatst en het Franse duo op een 6-5-voorsprong kwam. Garcia en Mladenovic behielden vervolgens hun servicebeurt en dwongen een supertiebreak af.

Bertens en Schuurs overleven matchpoint

Bertens en Schuurs pakten het initiatief in de supertiebreak terug en kwamen al snel op een 8-4-voorsprong. Mladenovic en Garcia wonnen echter vijf punten op rij en kregen bij een stand van 8-9 een matchpoint. Bertens en Schuurs herstelden zich knap, wonnen drie punten achter elkaar en stelden zo alsnog de zege veilig.

Bertens, die zaterdag in het enkelspel werd uitgeschakeld, beleeft met de Spelen haar laatste toernooi uit haar loopbaan. De 29-jarige Wateringse maakte in juni bekend dat 2021 het laatste jaar van haar carrière werd en besloot een aantal weken later om al na de Spelen te stoppen.

In de tweede ronde nemen Bertens en Schuurs het op tegen Veronika Kudermetova en Jelena Vesnina uit Rusland. Bertens komt in Tokio ook nog in actie in het gemengd dubbelspel met Jean-Julien Rojer.