Anna Kiesenhofer verraste zondag niet alleen de complete buitenwereld, maar ook zichzelf met het behalen van de gouden medaille op de olympische wegrit in Tokio. De Oostenrijkse kwam solo over de meet en kon dat amper geloven.

"Het voelt ongelofelijk. Ik geloofde pas na de finish dat ik had gewonnen, hoewel ik bij de streep ook niet zeker was of het allemaal wel echt was. Ik probeerde gewoon naar de finish te rijden", zei een glunderende Kiesenhofer na afloop van haar gouden race.

Kiesenhofer koos in Japan al vroeg voor de aanval en zat in de kopgroep van drie. Ze reed op 41 kilometer weg bij haar medevluchters en kwam solo aan. Kiesenhofer hield de groep met favorieten zeer verrassend achter zich. Annemiek van Vleuten werd op ruim een minuut tweede. Het brons ging naar Elisa Longo Borghini.

Anna van der Breggen gaf na de race toe dat de Nederlandse ploeg Kiesenhofer heeft onderschat en de Oostenrijkse denkt ook dat dat in haar voordeel heeft gewerkt. "Ja, zeker. Ik was zeker niet een van de favorieten. Ik bedoel, ik ben compleet onbekend."

Het podium bij de vrouwen, met in het midden Anna Kiesenhofer. Het podium bij de vrouwen, met in het midden Anna Kiesenhofer. Foto: Getty Images

'Ik kon bijna niet meer trappen'

De dertigjarige Kiesenhofer won in haar loopbaan nog nooit een grote koers bij de profs en rijdt momenteel niet eens bij een wielerploeg. "Ik heb mezelf in mijn hele leven nog nooit zo leeggemaakt. Ik kon bijna niet meer trappen. Het voelde alsof er nul energie in mijn benen zat."

Van Vleuten dacht bij het passeren van de finish ten onrechte dat ze goud had gewonnen. De Nederlandse wist vanwege gebrek aan communicatie niet dat Kiesenhofer al het goud had veroverd. "Ik had het mis. Ik dacht dat ik gewonnen had. We kregen niets door", zei een zichtbaar verbaasde Van Vleuten.